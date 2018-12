Café Nol XXL: de Jordaan verhuist naar Paradiso

In de artiestenkelder bereidt Willeke Alberti zich voor - niet in kleedkamer 3. Ze zingt straks met de jonge Mart Hoogkamer het laatst duet dat ze met haar vader zong.



"Mart wordt een hele grote. Hij heeft precies de stem van mijn vader, je weet niet wat je hoort."



Het talent neemt de complimenten soepel in ontvangst.



Hij draagt een trui met 'Trust your mama'.



Mart: "Van mijn vriendin gekregen."



Hij wordt inderdaad een hele grote, dat kan niet anders.



De zaal zingt inmiddels vrolijk mee met Hazes, altijd goed. Dat Lange Frans tussendoor een couplet rapt, is te overzien.



Al snel is het feest, met confetti en al. Paradiso is helemaal Nol.



Later zingt Willeke Alberti ook nog De glimlach van een kind, Bij ons in de Jordaan, Geef mij maar Amsterdam - heel klassiek Jordaan komt voorbij. Paradiso gaat plat.



In kleedkamer 3 mag langzaam de Bacardi open.



