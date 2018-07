Café Finch sluit na 24 jaar wegens personeelstekort

Aan klanten geen gebrek bij café Finch, maar wel aan personeel. Eigenaar Rob Benoni heeft steeds meer moeite om de roosters te vullen. Door de aantrekkende economie is er krapte op de arbeidsmarkt.



Meer cafés en festivals openen en hebben medewerkers nodig. Daar komt volgens Benoni nog bij dat studenten door het afschaffen van de basisbeurs sneller afstuderen en dus korter beschikbaar zijn voor een bijbaantje.



Het huidige personeel van Finch vliegt naar verwachting binnenkort uit. Om te voorkomen dat hij op zoek moet naar personeel of zelf avonden lang achter de bar moet staan, trekt Benoni de stekker eruit. "Beter een jaar te vroeg dan een dag te laat." Hij is bovendien toe aan iets nieuws.



Verzamelplek

Stamgasten spreken op Facebook van 'the end of an era'. Er werd zelfs een speciale pagina opgericht om oude herinneringen en foto's te delen.



Benoni kan zich wel vinden in de nostalgische reacties. Zijn café op de Noordermarkt is al bijna een kwart eeuw de verzamelplek voor koopjesjagers en kroegtijgers.



De jongeren die er in hun studententijd kwamen feesten, lopen nu binnen voor een kop koffie met de kinderen. Zij kunnen straks terecht bij lunchroom Joe & The Juice, die de plek van Finch overneemt.