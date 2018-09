Café Amoi: bizar krokante loempia's, de rendang kan beter

Café Amoi Open Zo-do 17.00 tot 21.30 uur, vrij-za 17.00 tot 22.30 uur

Bestellen via Deliveroo en UberEats.

Prijs €41,50 voor 1 portie saté, ­rendang, witte rijst, 4 miniloempia’s, 4 maiskoekjes en 1 Bintang.

Aanrader absoluut, maar die ­rendang moet beter.

Leuk, dat biertje, maar we zijn hier voor het eten.

Ik kan met zekerheid stellen dat alles exact zo smaakt als wanneer je in restaurant Amoi zit. Best bijzonder, want vaak is een bezorgde loempia veel minder lekker dan vers uit het vet in een restaurant.



De loempia's van eend zijn lekker gevuld en bizar krokant. De maiskoekjes zijn al even knapperig en smakelijk. De saté is botermals en heeft mooie grillstrepen. De bijgeleverde sausjes (pinda, chili en hoisin) zijn apart verpakt. Dat is slim en logisch, maar toch denkt niet elk bezorgrestaurant eraan. Wel mogen de sauzen spannender: de hoisinsaus is bijvoorbeeld wat saai en droog.