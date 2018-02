Cabaretier Lebbis maakt programma over Amsterdam

Hij is van plan de voorstelling in mei twee weken in theater De Kleine Komedie in de hoofdstad te spelen.



"Ik wil voor deze voorstelling gaan uitzoeken wat Amsterdam is, en of er een Amsterdammer bestaat," legt hij uit.



Voor zijn show gaat Sibbel ook op zoek naar markante anekdotes over de hoofdstad en zijn bewoners. "Ik verheug me er erg op om mij in te lezen en mij te verdiepen in de geschiedenis van Amsterdam."



Lebbis staat dit seizoen op het podium met de voorstelling De Bovengrens. Hierin gaat de cabaretier op zoek naar de vraag waarom de moderne mens niet iets vaker gewoon gelukkig kan zijn. Deze show is tot begin juni in de Nederlandse theaters te zien.



De cabaretier verzorgt zondag de aftrap van de veertigste editie van het Leids Cabaret Festival.