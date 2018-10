Bungalup komt eenmalig terug als dansfeest

Om toch voor dezelfde sfeer te zorgen zet de organisatie in op een verkleedfeest: 'Op de zaterdag van Bungalup was er altijd een bal met een thema. We houden een Sugar Ball en vieren om twaalf uur 's nachts Sint-Maarten met als thema suiker.'



Met de invulling van het thema mogen bezoekers zelf aan de slag, maar een paar suggesties heeft de Bungalup-groep wel: 'Kom als Sugar Lee Hooper of als zure mat'.



Waterpark

Tijdens het Sugar Ball wordt Paradiso omgetoverd tot 'suikerhuisje'. In verschillende zalen draaien dj's die ook te horen waren tijdens de festivaledities. Onder meer Joost van Bellen, Benny Rodrigues en Michel de Hey staan achter de draaitafels.



Bungalup nam van 2011 tot 2016 jaarlijks een weekend vakantiepark De Eemhof in Zeewolde over. Alle huisjes van het park werden dan gehuurd door festivalgangers, die binnen en buiten feest vierden, en elkaar vonden in het waterpark van de vakantielocatie.



Sugar Ball

zaterdag 10 november (23.30-06.00) €37,50

Paradiso