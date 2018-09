Bryan Ferry speelt in mei in Carré

De voormalig frontman van Roxy Music staat 24 mei in Amsterdam. Ferry, de man achter hits als More Than This, Slave To Love en Let's Stick Together, speelt de grootste hits uit zijn legendarische carrière als soloartiest en als leadzanger van Roxy Music.



De carrière van de 72-jarige Ferry begon in 1971 toen hij onder andere met Brian Eno de groep Roxy Music oprichtte. Het zestal scoorde internationale hits met nummers als Love Is The Drug en Avalon.



15 soloplaten

In 1983 nam de band een creatieve pauze, die uiteindelijk 18 jaar zou duren. In die tijd werkte Ferry aan zijn solocarrière. Hij bracht 15 soloplaten uit.



De kaartverkoop voor het concert in Carré start vrijdag.