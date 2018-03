Brouwerij Troost opent vierde vestiging in Oud-West

Geflipt

Die kans deed zich sneller voor dan gedacht. "De buurman van een van mijn compagnons is de eigenaar van Geflipt, [de burgerbar die hier tot voor kort huisde, red.] hij vertelde dat hij de boel ging verkopen en vroeg of wij het niet wilden overnemen."



Een flinke uitdaging voor de heren van Troost, want in tegenstelling tot de andere zaken is dit filiaal een stuk kleiner. "Daardoor komt hier geen brouwerij, maar we hebben wel een stuk of twaalf bieren op de tap. Het gaat een beetje lijken op ons filiaal in De Pijp."