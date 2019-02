Brouwerij De Eeuwige Jeugd crowdfundt voor horecazaak

Het Amsterdamse biermerk - dat bieren maakt met typisch Amsterdamse geuzennamen als Gladjanus en Lellebel - zag in 2016 het levenslicht en is inmiddels een usual suspect op de drankkaart van menig bierlokaal en hip café in de stad.



Daarmee is het tijd voor de volgende stap, vinden de brouwers. Zij hebben een pand in de Linnaeusstraat - het voormalige café Spargo - gekocht; het is bedoeling dat hun eerste eigen horecazaak daar dit jaar nog opent.



Apenkooi

En zoals je kan verwachten van een zaak met een naam als De Eeuwige Jeugd, moet het behalve een plek voor koffie, bier en een hapje eten, ook een soort speelparadijs worden voor volwassenen.



Zo zijn er plannen voor een karaokekamer, een apenkooiterras of disco ping-pongtafels. "Ook komt er een verhuurruimte in een gymzaal-thema met echte klimnetten en -rekken en zijn we bezig met het ontwerpen van een indoor boomhut als spelletjescafé," zegt Jules Oostendorp, een van de drie oprichters van De Eeuwige Jeugd.



250.000 euro

Zover is het alleen nog niet. Om de verbouwing te kunnen verwezenlijken moet er eerst geld worden opgehaald: 250.000 euro. Naast doneren is het ook mogelijk te investeren in de horecazaak door geld uit te lenen. Animo is er zeker: inmiddels is al 59.000 euro opgehaald, ruim een vijfde van het beoogde bedrag.