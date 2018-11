Broodjes van Kinders smaken thuis net zoals in de winkel

Restaurant Broodjes van Kinders

Open ma-zo 9.00 tot 16.00 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo



Prijs €11 voor 2 broodjes en een fles sinaasappelsap

Aanrader Ja, zeker voor deze prijs!

Ik bestel (uiteraard) het broodje bolgeri, plus een witte pistolet met gerookte rib­eye, pesto en bieslook. De schade bedraagt 11 euro: daar kan menig lunchroom nog een puntje aan zuigen.



Fietsen maar!

Bestellen via Uber gaat net zo snel als bestellen aan de toonbank. Na slechts 3 (!) minuten stapt de bezorger al op de fiets. En het is half een 's middags, spitsuur in lunchland. Ongelooflijk.



Hoe smaken de broodjes?

Exact zoals ik gewend ben. Goed belegd, plezierige smaken op prima broodjes. De jus smaakt fris en is versgeperst. Nee, je krijgt hier geen ambachtelijk zuur­desem of rechtsdraaiende ecopesto of ribeye van gemasseerde koeien die in de stal Bach te horen hebben gekregen. Dit is gewoon Jordanees lekker, zonder poes­pas.



Het enige wat ik mis, zijn de gratis roddels.



Honger? Het Parool test vaker Amsterdamse bezorgmaaltijden.