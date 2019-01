Broek uit, metro in: alles voor het verrassingseffect

Het idee is simpel: allerlei mensen stappen in hun onderbroek de metro in, midden in de winter. Het doel van deze 'flashmob': het verrassen en opvrolijken van medereizigers. Bij de jaarlijkse editie in New York, georganiseerd door Improv Everywhere, doen tienduizend mensen mee.



Positieve energie

'In aanloop naar blue monday kan de wereld wel wat positieve energie gebruiken,' zegt Hugo van den Hurk van Everybody Likes Penguins, de initiatiefnemers van de Amsterdamse editie.



Liefhebbers kunnen zondag 13 januari vanaf 15.00 uur verzamelen bij station Vijzelgracht, op de hoek van de Prinsengracht, voor een warming-up met peptalk. De broek hoeft nog niet gelijk uit, maar om 15.30 uur wel, dan wordt de Noord/Zuidlijn genomen richting Noord. En vanaf daar gaat de blotebenenrit vervolgens weer richting de Vijzelgracht.



Oja, volgens de weersverwachting wordt het een graad of 8.



No Pants Subway Ride

zondag 13 januari 15.00 uur

Station Vijzelgracht