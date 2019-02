Britse popgroep Little Mix komt naar de Ziggo Dome

De popformatie, bestaand uit de leden Perrie Edwards, Jesy Nelson, Jade Thirlwall en Leigh-Anne Pinnock, had al een tour door Europa gepland en heeft daar nu zeven extra data aan toegevoegd. Daar is het optreden in de Ziggo Dome er een van.



Little Mix bracht in november vorig jaar het album LM5 uit, waarop ook de single Woman Like Me met Nicki Minaj staat.



The Voice

De groep verkocht meer dan 45 miljoen albums wereldwijd en traden in 2017 voor het laatst op in Nederland, destijds in Afas Live.



Ze komen overigens in de tussentijd ook al even naar Nederland: vrijdag geeft de groep een gastoptreden in The Voice of Holland.