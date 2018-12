Brekebeen in musicalparadijs

De vriendelijke jongeman aan de gasten­balie vraagt of hij het programma zal vertellen.



Graag, het is net elf uur geweest, een beetje houvast kan geen kwaad.



Eerst twee korte speeches, dan een fotomoment en daarna is er taart.



Taart? Ik dacht dat dit een lunch was. Had ik toch maar ontbeten.



Jongeman: "We beginnen de lunch met het aansnijden van de taart."



Gelukkig.



Dat zijn zo mijn problemen op een dinsdag.



Het woord is aan juryvoorzitter Michiel van Schooten. Die heeft een heleboel musicals gezien, hij ziet er inderdaad wat pips uit.



Fijn dat we er allemaal zijn op ­deze grijze dag en felicitaties voor de genomineerden, dat is toch een kleine kroon op het werk en alvast een prettige kerst en jaarwisseling.



Daarna vertelt Frits Sissing dat hij het awardgala weer gaat presenteren, ook live op televisie. Cornald Maas doet verslag vanaf de rode ­loper en Fiona Hering bespreekt de jurken. Ik zet 23 januari alvast met stip in mijn agenda.



Sissing nodigt iedereen uit voor de bordesfoto en ook hij wenst ons alvast een prettige kerst en fijne jaarwisseling.



Ik weet het niet, mensen, maar ik moet nog gewoon werken.



De sterren verzamelen zich op de trap van VondelCS. Er wordt een grappige opmerking gemaakt over onderkinnen.



Bij het water gaat de fotosessie verder per categorie. Links staan vier jonge vrouwen te wachten.



"Jullie zijn vast de Aanstormende Talenten," zeg ik, want dat is geen grote gok. Ik wil snel een foto, voordat de horde met de grote lenzen komt, maar dan hapert mijn cameraatje.