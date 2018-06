Brasserie Van Baerle: Amsterdamse horeca op z'n fijnst (8)

We denken even dat we de enigen zijn. Alle gasten - Zuidpubliek van het beschaafde soort - hebben de hagelwitte brasserie met Parijse lampen en beschreven spiegels gelaten voor wat die is. Iedereen zit in de tuin.



We wisten natuurlijk best dat ie er was, die tuin. Brasserie Van Baerle heeft 'm al decennia, en hij staat groots aangekondigd op het bord voor de deur. En tóch voelt het op een zomeravond als een soort ontdekking.