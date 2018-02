Braafheid van Belle and Sebastian wreekt zich in Carré

De muziek van de Schotse groep Belle and Sebastian in één woord: lief. Perfecte match dus, zou je denken, met Into The Great Wide Open, het festival waar de mens zich ook nooit van zijn rotste kant laat zien.



Toch liep het niet lekker afgelopen najaar op Vlieland. Zanger Stuart Murdoch leek er zelfs een beetje chagrijnig van te worden dat het publiek zijns inziens niet enthousiast genoeg reageerde.



Nieuwe ronde, nieuwe kansen in Carré. In zo'n chique zaal stond Belle and Sebastian hier niet eerder, zegt Murdoch.