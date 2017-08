Botenparade vaart uit in droog weer met af en toe zon

Rainbow Dress in Amsterdam Museum

De Rainbow Dress, de jurk gemaakt van 75 vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog steeds in het strafrecht is opgenomen, is aangekomen in het Amsterdam Museum. Het museum kreeg het zestien meter lange kledingstuk gedoneerd van de Amsterdam Rainbow Dress Foundation en COC Amsterdam.



Wethouder Simone Kukenheim nam de jurk woensdag als gift aan de stad in ontvangst. Tot en met vrijdag is ‘ie in de galerij van het museum te bewonderen.