Bordewijk: modern klassiek is knetterhip (8,5)

Wat in is, zal uit zijn en wat uit is, wordt in. Als één ding deze eerste natuurwet van de mode bewijst, is het wel het interieur van restaurant Bordewijk. Minstens twintig jaar lang werd het ontwerp van Rob Eckhard, dat in de jaren tachtig éven toeterend hip was, door de goegemeente omschreven als cult of lelijk, of op zijn minst apart en licht gedateerd.



Maar wat zien we in de stijlgids van 2018? ­Kantoormeubels, tl-buizen, een stalen barmeubel met spiegels, veel kleuren als geel en groen.