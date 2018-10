Bord'Eau: wenen van geluk boven de wortels (8,5)

Binnenkomen bij Hotel De L'Europe is een ervaring op zich. De lobby is zó over the top dat je het gevoel krijgt een (Amerikaanse) filmset binnen te lopen: dik tapijt en zware luchters, een ronde bar aan het einde van een catwalk-achtige loper over de hele lengte van de lobby.



Die afstand in een rechte lijn overbruggen na een avondje cocktails aan de bar is alleen voor de sterksten onder ons weggelegd.



Restaurant Bord'Eau, dat door een kort gangetje te bereiken is, voelt als de knusse huiskamer van een steenrijke oudtante.