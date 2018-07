Boom Chicago viert jubileum met Arjen Lubach en Horace Cohen

Op de line-up staan onder anderen Arjen Lubach, Horace Cohen, Jelka van Houten, Ruben van der Meer, Ruben Nicolai en Tijl Beckand.



In de show speelt ook de Amerikaanse komiek Seth Meyers mee, die op dezelfde avond het jubileumprogramma aftrapt. Bij Boom Chicago & Friends zijn verder ook uit Amerika Seths jongere broer Josh Meyers, Amber Ruffin, Matt Jones, Pete Grosz, Ike Barinholz, Jill Benjamin en Colton Dunn van de partij.



De show wordt gepresenteerd door Andrew Moskos en Pep Rosenfeld. Zij stonden in 1993 aan de wieg van Boom Chicago.



De kaartverkoop voor de jubileumavond is al begonnen. De opbrengst daarvan gaat naar een theaterschool voor kinderen met autisme.



Boom Chicago and friends

Carré (Er zijn nog kaarten vanaf €46,50)



