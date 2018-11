Boekpresentatie met videoboodschap van Mandela

Wat presentatie boek Op de vlucht voor apartheid

Waar Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht

Wie Kees de Bakker, Cynthia McLeod, Bart Luirink, Willem en Jansje de Liefde, Cynthia Abrahams, Francine Hijmans

Wanneer woensdag 31 oktober, 19.00 tot 21.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans geeft een glaasje extra voor de koektrommel met miniwafeltjes

Dit alles uiterst zwierig verteld.



Uiteindelijk vroeg ze een vriendin op een school in Suriname te ­zoeken. McLeod: "Ik zei: 'Hij moet de kleinzoon van Mandela kunnen zijn. Dus niet lichtbruin, pikzwart of zwartzwart, maar bruinzwart.' We begrepen elkaar precies."



Het eerste exemplaar is voor Jansje de Liefde. Ze woonde achttien jaar in Zuid-Afrika en Dumani Mandela werd een huisvriend. Hij vroeg haar of ze een uitgever kende.



Hoe kom ik aan een uitgever, dacht De Liefde nog, maar een paar weken later was ze toevallig op een boekpresentatie in Amsterdam. Daar zei iemand over Kees de ­Bakker: "Dit is een uitgever!"



De Bakker: "En een heel bijzondere. Cynthia weet er alles van, we werken al 24 jaar samen."



Samengevat, het is een schitterend boek geworden. "Mijn bij­drage is zeer beperkt," zegt De ­Bakker erbij, voor alle zekerheid.



