Boekhandel De Slegte keert terug in de stad

In 2013 verdween De Slegte uit het straatbeeld. De vestiging in de Kalverstraat werd overgenomen door boekhandel Polare, net als de andere Nederlandse vestigingen. Een jaar later ging ook Polare failliet. Eind 2006 begon De Slegte al forse verliezen te lijden, mede door de hoge huur van de panden.



Merknaam

Oud-eigenaar Jan Bernard de Slegte besloot daarop de merknaam 'De Slegte' terug te kopen. Hij nam de zes overgebleven (er zijn er nu nog vier) Belgische vestigingen over. Vanuit België maakt hij nu de stap terug naar Nederland. Er kwamen vestigingen in Leiden en Rotterdam. Er werd nooit een geheim van gemaakt dat De Slegte ook terug wilden keren naar Amsterdam.



De Slegte staat bekend om zijn ramsj- en tweedehandsboeken, maar er worden ook nieuwe boeken verkocht. Ook via de website zijn boeken te koop.



Het is niet bekend wanneer de winkel de deuren opent.