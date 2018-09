Bluesgitarist Joe Bonamassa geeft drie shows in Carré

Voor Bonamassa is Carré bijna een thuiswedstrijd. In 2015 speelde hij vijf avonden achter elkaar in Carré. Hij noemt het theater zijn 'home away from home'.



Hèhè, weer thuis

Zo vertelde Bonamassa eerder over Carré: 'Ik heb er vaak gespeeld, heb er ook een live-album opgenomen, en elke keer was het geweldig. Paradiso is ook bijzonder natuurlijk, maar Carré heeft iets magisch. Liever vijf keer in Carré dan één keer in een grote zaal.'



'Bij mijn vorige bezoek aan Nederland stond ik twee avonden in de Heineken Music Hall. Die is oké, maar ik heb er geen band mee. Bij Carré denk ik meteen als ik er binnenstap: hèhè, weer thuis.'



De kaartverkoop voor de concerten begint vrijdag.