Blozend ongemak bij de bar dankzij Chantal Janzen

Wat Launch &C Talent Foundation

Waar &C Talent Store, Centraal Station

Wie Chantal Janzen, Koosje Sekreve, Isabelle Roskam, Sabine Staartjes, Clint Kabena, Anna Drijver

Wanneer woensdag 14 november, 16.00 tot 18.00 uur



Drank en spijs *****

Sfeer *****

Hans gaat ’t zeggen

Janzen: "Het gaat om talent. En het is niet aan leeftijd gebonden. Dus Hans, misschien ook iets voor jou." Voor alle zekerheid wijst Janzen er ook bij.



Ik sta net rustig achteraan bij de bar. Allemaal verbaasde meisjes draaien zich om. Janzen gaat nog even vrolijk door. "Kijk, Hans wil nu het liefst in een gat in de grond zitten."



Het ongemak spat van me af, ik kan niet uitsluiten dat ik bloos. Mooi werk, &C. Janzen stelt het nieuwe talent voor en daarna lopen we allemaal naar de pop-up-Talent Store. Daar spant nu nog een roze lint voor de ingang.



Onderweg komt ze nog even van dichtbij kijken of het potje zieken is geslaagd. Ik moet dat bekennen.



Janzen: "Zó makkelijk altijd, hè. Iemand uit het publiek eruit pikken." Als een highschool bully, ja.



"Echt, hè." Zijn wij ook weer bijgepraat.



In de &C Talent Store hebben ze een schaar en ook is er confetti.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl