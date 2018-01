Blokhuis & Van Velzen doen Queen in DeLaMar theater

De 'popprofessor' en de zanger gaan het theater in met een voorstelling over de band en over hun grote hit Bohemian Rhapsody in het bijzonder.



"Het wordt een echte voorstelling. Met uitleg, met verhalen, maar vooral ook met veel livemuziek. Een voorstelling over een nummer dat is grijsgedraaid, maar ook blijft boeien. Het wordt ook ons verhaal. Waar was ik zelf toen ik Bohemian Rhapsody voor het eerst hoorde? Hoe kwam het binnen?" zegt Van Velzen in het AD.



'Wat is dit? Wat is dit?'

De zanger hoorde het nummer voor het eerst toen hij een jaar of 11 was. Zijn vader had de plaat en de jonge Roel hoorde hem op de koptelefoon. "Ik wist niet wat ik hoorde. Kon het bijna niet geloven. Het was muziek van een schoonheid die ik alleen van The Beatles een beetje kende."