Bloem, melk, eieren en heleboel liefde verspreiden

Wat boekpresentatie Pancake Adventures

Waar Baut, Spaarndammerstraat

Wie Willem Dieleman, Snorella, Liesbeth Vries, Gerrie Wisse, Bram Nieuwenhuize

Wanneer woensdag 6 juni, 19.00 tot 22.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans heeft pannenkoeken met liefde achter zich gelaten

Het is gelijktijdig ontstaan of het is altijd zo geweest. Ook hadden ze een goed recept van oma. Moeder is trouwens nog eens naar de dokter geweest, want de kleine Willem had altijd de hik. Omdat hij zijn pannenkoeken zo snel at.



Daarna: "Wat was je vraag ook alweer precies?"



Uitstekend nest.



Al jong wilde Willem de wereld kleur brengen. Een gedicht:



'Kleuren, kleuren/overal zijn kleuren/dus niet zeuren.' Hij was een jaar of zeven.



Uit de verhalen in zijn boek wordt ook duidelijk dat Dieleman voortdurend talen en culturen niet begrijpt. Snorella, prikkelend: "Is dat de strekking van je boek? Dat je het allemaal nét niet begrijpt?"



Dieleman: "De oplossing is gewoon: naïef lachen. Misschien is dat wel een levensles. Gewoon naïef lachen."



Ik vind het een fijn gesprek.



Dieleman krijgt een polaroid­camera. Dan kan hij op zijn volgende reis niet alleen een pannenkoek geven, maar ook een tastbare herinnering.



Een goed mens.



