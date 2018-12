Bloedhekel aan Kerst met familie? Vier het lekker zonder! (8 tips)

Kentucky For Christmas

Hoezo garnalencocktails en wild gebraad? Met je tengels in een emmer gefrituurde kip graaien terwijl je 90s hiphop en rnb meeblèrt: dát is pas kerst. Althans, in Japan. In 1974 waren kalkoenen daar schaars, de ovens te klein en het marketingteam van KFC simpelweg te sterk. Daarom werd Kentucky For Christmas de nieuwe standaard in Japan. Vanaf dit jaar kun je het ook vieren in de TonTon Club. Aangevuld met een sing-a-long, Japans bier en uiteraard de Japanse arcadespellen.

Maandag 24 december (17.00-01.00), gratis toegang

Bucket voor 2 personen (incl. bijgerechten) €40.00

TonTon Club West, Polonceaukade 27