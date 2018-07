Blauwe Theehuis wordt proeflokaal Brouwerij 't IJ

Ruimere openingstijden

Wat bezoekers wel al snel kunnen verwachten zijn ruimere openingstijden. "Nu zit je soms lekker in de zon en wordt om 20.00 uur opeens alles opgeruimd. Daar gaan we wel soepeler in worden."



In de winter sluit de tent even voor een opfrisbeurt. Hendrikse: "Het is een monument dus we gaan zeker niet rigoureus verbouwen. Maar we gaan het wel wat meer 't IJ maken."



Meer bier

Dat wil ook zeggen: meer bier op de kaart. "In tegenstelling tot ons proeflokaal bij de molen op de Funenkade in Oost kan je hier straks ook nog gewoon terecht voor koffie en thee. Het blijft ook 't Blauwe Theehuis heten. Alleen kan je straks in dat Blauwe Theehuis ook lekkere bieren drinken én een hapje eten."



Lees ook: Hier drink je pils van Amsterdamse bodem