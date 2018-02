Blaudzun op tournee met Amsterdam Sinfonietta

In de concertreeks Breder dan klassiek worden in januari 2019 optredens gegeven door het hele land. Zanger en indiepop-artiest Blaudzun brak in 2012 door met zijn album Heavy Flowers. Hij trok daarna volle zalen en stond op grote festivals.



Breder dan klassiek is een jaarlijkse concertreeks, waarbij het orkest een samenwerking aangaat met artiesten van buiten de klassieke wereld. Dit jaar was rapper Typhoon te gast en in eerdere jaren onder anderen Rufus Wainwright, De Dijk en Patrick Watson.



De concerten zijn onder meer in Enschede, Rotterdam, Tilburg, Groningen, Utrecht en Zwolle. Kaartjes zijn vanaf donderdag via de website te koop.



