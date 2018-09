Bingo: tegen eenzaamheid onder ouderen, voor een flesje advocaat

Kooksessies

Toemen is op dit moment druk bezig met het strikken van ouderen voor de bingo via woon-zorgcentra. "We hebben de OmapostBingo-middag eerder georganiseerd in Groningen, maar toen waren er iets meer jongeren dan ouderen. We hopen het nu iets meer gelijk te trekken."



De bingomiddag is de kick-off van een serie activiteiten voor jong en oud in Amsterdam-West van OmaPost. In het najaar organiseren zij ook kook- en wandelsessies met ouderen.



The Student Hotel Amsterdam-West

Jan van Galenstraat 335

11 september (13.30 - 16.00), gratis entree