Billy Wilder staat deze zomer centraal in Eye

Hij is maker van onder meer het dramatische Sunset Boulevard (1950) met Gloria Swanson.



Wilder won er een Oscar mee, net als met The Lost Weekend (1945) en The Apartment (1960) en haalde altijd alles uit acteurs en actrices wat erin zat. Hij bezorgde de filmgeschiedenis ook één van de bekendste oneliners ter wereld: "Nobody's perfect," de slotzin uit het hilarische Some Like It Hot (1959) met Tony Curtis, Jack Lemmon (beiden als vrouwelijke muzikant) en Marilyn Monroe.



Wenen

Wilder groeide als Joods jongetje op in Wenen, verhuisde als jongeman naar Berlijn, maar nam na de machtsovername van Hitler in 1933 wijselijk de benen naar Amerika. In Hollywood vond hij werk als scenarioschrijver, onder meer voor Ninotchka (met Greta Garbo in de titelrol) van Ernst Lubitsch. In 1942 begon hij films ook te regisseren.



Eye presenteert vanaf 5 juli een uitgebreid programma over Wilders werk onder de titel Sweet & Sour - De films van Billy Wilder. The Apartment is daar in een recent gerestaureerde versie te zien en een gerestaureerde Some like it hot wordt begin september, aan het eind van de presentatie, verwacht.