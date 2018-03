Bilder & de Clercq sluit winkel en gaat online verder

Bilder & de Clercq opende in 2013 op de hoek van de Bilderdijkstraat en de De Clercqstraat. Een winkel waar klanten afgepaste hoeveelheden ingrediënten konden kopen voor gerechten. Gezond en vers eten, speciaal voor de Amsterdammer met weinig tijd en inspiratie om te koken.



Boodschappenmuur

Al snel opende het bedrijf een tweede zaak op de Ceintuurbaan, maar dat liep uit op een flop en de winkel moest al binnen anderhalf jaar dicht.



Geldschieters trokken zich daarna terug en ook de eerste winkel moest in 2015 tijdelijk de deuren sluiten. Ook aan de interactieve boodschappenmuur op Schiphol en bij het Nederlandse hoofdkantoor van Google op de Zuidas kwam een einde.



Door een deel van de aandeelhouders kon Bilder & de Clercq alsnog worden gered en kwam er een doorstart. Daarna richtte het bedrijf zich onder meer op het online bestellen van ingrediënten om maaltijden te bereiden, die ook afgehaald konden worden in de winkel in de Pijp.



Familiebox

Sinds vorig jaar bezorgt de Amsterdamse maaltijdenwinkel ook in heel Nederland gerechten aan huis. Daar komen nu maaltijdboxen voor gezinnen bij: de Familiebox. Bilder & de Clercq gaat daarmee de concurrentie aan met onder meer Hellofresh, Albert Heijn en Marley Spoon.



De laatste maand is de winkel op de De Clercqstraat beperkt open, doordeweeks van 14.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur. Wel zijn er verschillende evenementen en proeverijen en keren de favoriete gerechten van vaste klanten nog één keer terug.