Bikkels zwemmen zaterdag de Amsterdamse Ice Swim

Op de eerste dag van het nieuwe jaar zullen weer duizenden klaarstaan om het koude water in te rennen - gewoon voor de lol.



Wie ijszwemmen als een serieuze sporttak wil observeren, moet morgen bij de Berlagebrug staan voor de eerste Amstel Ice Swim. "Hier wordt hard voor getraind," zegt Richard Broer, voorzitter van de Nederlandse IJszwembond en jurylid. "De mutsen van Unox blijven thuis."



Bekendheid

In landen nabij de poolcirkel worden sinds mensenheugenis al baantjes getrokken in ijskoud water. Inmiddels wint de sport ook aan populariteit in Nederland. Dit jaar werd de Nederlandse IJszwembond opgericht, waarvan vier zwemmers deelnamen aan het WK ijszwemmen 2017 in Duitsland.



Fergil Hesterman, oftewel The Frozen Flying Dutchman, wist de vierde plek 1000 meter vrije slag op zijn naam te schrijven. Hij organiseert Amstel Ice Swim in de hoop meer bekendheid voor de sport te verwerven onder Amsterdammers.



Voor de 50 en 100 meter gelden open inschrijvingen, maar beide afstanden zitten inmiddels vol, meldt Hesterman. "We zitten nu op 90 deelnemers. Dit zijn voornamelijk mensen uit Nederland, maar er zitten ook mensen bij uit Engeland, Duitsland en zelfs Australië."



Het valt nog te bezien of het grachtenwater voldoet aan de eisen van ijszwemmen. Het water moet hiervoor 5 graden Celsius of kouder zijn. De organisatoren van de IJszwembond laten weten dat het hoe dan ook doorgaat.