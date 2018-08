Bikini nodig? Op naar Temptation VIP's closet sale

Zondag kun je vanaf 13.00 uur de kledingkasten van Temptation VIP's Dorien Rose Duinker, Danique Hogguer, Alex Maas, Charissa Dubois, Jarredson Izijk, Karim Leone, Merel Adriana Johanna, Taria-Ann Verburgt, Rosanna Voorwald en Ex on the Beachleden Elodie Laay, Channah Koerten en Laurence Moesching uitpluizen.



Bikini's

"We hebben allemaal een rek staan, sommigen misschien wel meer dan een. We hebben zo veel kleding," vertelt Duinker. De opbrengst gaat naar het goede doel. "We hebben allemaal een eigen doel gekozen, voor mij is dat World Animal Protection."



Los van ieniemienie bikini's kun je zondag ook roddels scoren. Duinker: "Er valt nog een hoop te vertellen over wat allemaal niét is uitgezonden."



Temptation Closet Sale

Zondag 12 augustus 13.00 - 18.00 uur

Café Roest



Voorproefje? Dit is een van de robes die Duinker in de verkoop gooit: