Bijlmer eindigt jubileumjaar met grote finale

Amsterdam-Zuidoost heeft dit jubileum het afgelopen jaar met diverse activiteiten gevierd en eindigt met onder meer een gratis festival.



Zo staan Kenny B, Berget Lewis, Mai Tai en Trijntje Oosterhuis zaterdagavond op het podium tijdens het slotconcert van Bijlmer Danst. Ook Tommie Christiaan, Bryan B en Howard Komroe komen hier optreden in een grote feesttent bij het Anton de Komplein.



Brasa Fiesta

Verder is er onder meer een lunch met bewoners van het eerste uur, comedy in het Bijlmer Parktheater, Brasa Fiesta in de AFAS Live en een kampioenenparade in de Johan Cruijff ArenA.



Met een debat over de toekomst van het stadsdeel wordt het weekend afgesloten. Burgemeester Femke Halsema is hierbij. De gemeente verwacht zo'n 20.000 bezoekers.



Een van de hoogtepunten van het jubileumjaar was The Passion 2018, de eigentijdse muzikale uitvoering van het lijdensverhaal van Jezus, die dit keer in Zuidoost werd opgenomen.



