Bij 't Schaep met de 5 Pooten doen ze niet aan uitmelken

Wat presentatie ’t Schaep met de 5 Pooten

Waar café De Jordaan, Elandsgracht

Wie Jeroen van Koningsbrugge, Eva Van der Gucht, Raoul Heertje, Jeske van de Staak, Ellen Pieters, Danny Nooy, John Buijsman

Wanneer dinsdag 13.00 tot 15.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer **

Hans hoopt op een roze tondeuse

De acteurs, in vol Jordanees ornaat, verzamelen zich achter de tap. Uit de boxen klinkt 'We zijn op de wereld om mekaar, om mekaar...'



De castleden maken dolletjes en gebbetjes, omdat in deze kringen nu eenmaal geldt dat een dag niet gelachen een dag niet geleefd is.



De première is op 3 april in het DeLaMar. "Dan kan ik niet," zegt John Buijsman, een Rotterdammer.



Na het DeLaMar verhuist de voorstelling naar het nieuwe Luxor in Rotterdam. Buijsman: "Dan kan ik wel."



"Geinponem," zegt Trudy.



Buiten staat opeens een draaiorgel en dan is het feest compleet. De cast gaat in polonaise kapsalon In de Jordaan binnen, voor een volgende fotosessie. Het interieur daar is door geen decorbouwer te evenaren.



