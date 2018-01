Bij Sunny's kun de je hele dag door gezond ontbijten

Maar ook 'groentjes' komen in Sunny's aan hun trekken: Pierson stond erop dat er enkel duurzaam materiaal werd gebruikt, zelfs de muurverf (olijk geel) is milieuvriendelijk en de volledige winst wordt gedoneerd aan een groen project in Mali.



Mannen die dit alles wat wijverig in de oren klinkt; vertel dat maar aan Rico Verhoeven. De kickbokser is het nieuwe gezicht van Zonnatura en heeft er zijn eigen 'Chocolade proteine bowl' op het menu staan. En om het in bokstermen te zeggen: die is prima te beuken.



Pierson's favoriet is iets fruitiger: de vijgen bietenbowl met rode biet, ananas, kers, blauwe bessen, frambozen, passievrucht en vijgen. In een creatieve bui? Zelf een mueslibowl samenstellen kan ook (€7,50). Evenals een kleine versie voor kinderen (€3,50).



Sunny's is geopend vanaf 25 januari tot en met 14 februari op de Eerste Sweelinckstraat 20, van 7.30 uur tot en met 17.00 uur (Za en Zo v/a 9.00 uur).