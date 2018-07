Bij Silver Screen Filmfestival krijgen ouderen de hoofdrol

Actieve ouderen welteverstaan. Want het filmfestival wil stereotype beelden van broze, immobiele en eenzame oudjes doorbreken en juist de veelzijdigheid van het ouder worden laten zien.



Want ja, jongeren denken er misschien (liever) niet over na maar ook ouderen hebben seks, bekvechten en roddelen. De films moeten jongeren én ouderen zelf een aanleiding geven om na te denken over hun beeld van ouderen.



Programma

Zoals de Book Club, een film over vier vriendinnen voor wie na het lezen van Fifty Shades of Grey een heel nieuwe wereld opent. Of de Japanse film An, waarin de oudere Tokue aanbiedt te helpen in de keuken van een kiosk en de kleine bakkerij tot bloei brengt.



Het festival is een initiatief van de GGD Amsterdam en geïnspireerd op een soortgelijk festival dat al acht jaar in Frankfurt en andere Europese steden draait. Het hele programma vind je hier.



Silver Screen Filmfestival

Di 10 t/m vrij 13 juli

Het Ketelhuis