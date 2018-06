Bij Jim gymmen kinderen op een interactieve ledvloer

Plezier

Het is niet de bedoeling dat de lessen een zoete inval zijn, daarom worden alleen series van tien lessen (á €199) aangeboden, die samen een verhaal vertellen. Deze Jim Stories duren ieder 45 minuten, inclusief warmup en cooldown. Wiering: "Jim staat voor 'joy in motion', we willen kinderen niet alleen in beweging brengen maar plezier in beweging laten krijgen."



Met succes: ondanks dat ze door de glazen wand hun ouders kunnen zien zitten, gaan de kinderen tijdens de Jungle Life les (voor 4 en 5 jarigen) helemaal op in het verhaal. Senne (4) na afloop: "We gingen honing halen voor de beer. Volgende keer brengen we het naar hem toe, ik hoop dat hij lief is."