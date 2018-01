Bij deze restaurants kun je wél makkelijk parkeren

Spirit (Centrum)

Tegenover de molen in Oost zit Spirit, waar niet alleen altijd plek is voor je auto (in de parking), maar ook binnen altijd een tafel vrij is. Van spetterende salades en seitansteak tot zuurkoolstamp: bij Spirit is al het lekkers vleesloos en betaal je per ons.

Czaar Peterstraat 2A



The Roast Room (Zuid)

The Roast Room zit min of meer aan de RAI vastgebouwd. Dat betekent niet alleen veel parkeerplekken in de buurt, maar ook een op- en afrit naar de Ring. Prima plek om af te spreken dus, vooral als je van vlees houdt. De zaak heeft een inpandige slagerij en het menu draait dus vooral om vlees in allerlei soorten en maten. Recensent Hiske Versprille at er een gekmakend lekkere shortrib en beoordeelde de zaak met een 8. Geen vleesliefhebber? Aan de overkant zit - van dezelfde eigenaren - Visaandeschelde.

Europaplein 2