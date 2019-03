Bij de première van Soof: zingen en prei snijden tegelijk

Een musicalpremière op het Westergasterrein - die is nieuw voor me. Voor de deur van Zuiveringshal-West staat een boog van ballonnen. Dat betekent: hier is het feest.



In de hal staan een jongen en een meisje, verkleed als Tony Chocolonelyreep. Ze delen chocolaatjes uit. Het hardstwerkende duo in de showbizz vanavond.



Chocolade en musical, die combinatie snap ik. Meisjes met dienbladen delen glazen sap uit, geheel gemaakt van groente/fruit/kruiden. Ook dat is heel erg musical.



Ik ga aan een tafeltje bij een man zitten. Even later komen zijn kleine zoontjes aangestuiterd. Ze hebben BN'ers gezien, al vraag ik me zo snel af welke dan. Vader: "Je moet in de buurt staan van die fotografen. Dan zie je ze vanzelf."



Vader snapt dingen.