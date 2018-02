Bij de film Gek van Oranje komt toch niemand in black tie?

Ja, dat fijne WK van 2010. De stomme verbazing en hoe die elke wedstrijd groter werd. De euforie, maar voor de finale toch geen enkele verwachting, we zouden wel gek zijn. Toen De Teen en achteraf de kater alsnog.



Schitterende zomer.



Daar is nu dus een film over gemaakt. De dresscode voor de première is black tie, natuurlijk is die black tie, maar ik dacht: jongens, dit is een film over foebele en hij heet Gek van Oranje, dan komt toch niemand in black tie?



Een misvatting.



Dennis Weening houdt het openingspraatje. "Welkom bij de première van Gek van jou!"



Zaal: "Gek van jou? Gek van Oranje!"



Weening: "Gek van jou? Wie is jou?"



Naar omstandigheden een redelijke comeback.



Weening: "We gaan niet naar het WK, dus zo komen we toch nog een beetje in de stemming én we zien Jan Versteegh in zijn nakie, en wie wil dat niet? Telefoon op stil en veel plezier!"