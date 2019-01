Bij Amstermatch helpen psychologen je aan een date

Is de datingservice alleen bedoeld voor hetero's?

"Nee, juist niet. Homo's hoor je vaak over hun problemen met Grindr. Het vinden van een serieuze relatie is misschien nog wel veel moeilijker in die omgeving."



Zitten mensen op blinddates te wachten?

"Het past volgens ons juist bij het moderne Amsterdam. We horen vaak dat mensen die de huidige datingapps ­gebruiken toch andere intenties hebben. De een wil ­daten, de ander een relatie, maar dat blijkt meestal niet uit de chatgesprekken. Wij draaien het om: eerst komen de intenties en interesses, dan de rest."



Is het niet gevaarlijk om op date te gaan zonder contact te hebben? Vaak zijn de chatgesprekken ook bedoeld om te kijken wat voor vlees je in de kuip hebt.

"Wij controleren de profielen grondig. Je moet toestemming aan ons geven om je socialmediaprofielen in te zien. Zo kunnen wij checken of iemands profiel echt is, en of dat overeenkomt met de vragenlijst."



Hoe herken je je date als je geen contact hebt en geen ­foto hebt gezien?

"Dat hangt af van de locatie waar de blinddate plaatsvindt. We kunnen een reservering maken op een fictieve naam, of geven iets aan het personeel door. We zijn nu een week online en het is telkens goed gegaan."