Bier drinken en vogelspotten in het Diemerbos

Om House of Bird te kunnen realiseren, werd een crowdfundingcampagne op touw gezet. Dat plan lijkt te slagen: binnen een maand tijd hebben Rik en Ralph 221 investeerders aan zich weten te binden en ruim 280.000 euro weten binnen te slepen, iets meer dan de helft van de beoogde 500.000 euro. Dat het zo snel zou gaan, had Ralph niet verwacht.



In 2019 open

De bouwtekeningen voor House of Bird zijn in ontwikkeling, de vergunningen worden in januari definitief aangevraagd. Als de crowdfundingcampagne zo goed blijft lopen, lijkt House of Bird er ook echt te komen. Ralph: "Daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Vanuit Staatsbosbeheer en de gemeente Diemen is er al een aanbesteding gedaan. Dat zo veel mensen vertrouwen hebben in onze plannen is fantastisch."