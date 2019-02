Bezorgtest: Goh, een goede salade bestellen kan dus wél

Waar bestellen we?

Het bestellen van een salade ging laatst niet bepaald goed. Ik doe een nieuwe poging. Ik wil iets gezonds dat ook een beetje spannend smaakt en kies voor Venkel, een saladebar met een vestiging in de Albert Cuypstraat en in de Javastraat.



Hoe smakelijk ziet het menu eruit?

Zeer! Er zijn zes soorten salades, die met het seizoen wisselen. Ze hebben kekke namen als Goeie Grutten, Gepeperd Hoentje en Gamba Caramba. Je kunt ook je eigen salade samenstellen.



Ik ga voor de Pompoenen & Granaten! (€12, dat is €2 duurder dan in de zaak zelf) met pompoen, boekweit, salie, wortel, venkel, champignons, kastanjes, granaatappel en walnoten. Het is niet goedkoop, maar op de foto ziet de kom er royaal gevuld uit, dus dat geeft goede hoop.



Er is vast nog meer.

Er zijn twee soorten soep. Een daarvan, die met rode biet, blijkt uitverkocht, dus kies ik de Thaise herfstsoep (€6,50). In het menu van de zaak zelf zie ik dat je daar uit twee maten kunt kiezen, online is er een maar een maat. Voor deze prijs verwacht ik wel een flinke hoeveelheid.



Doen we er nog wat zoets bij?

Jazeker, de amandel-chocolademelk (€5). Ik twijfel een beetje omdat ik ook dit écht duur vind, maar het is wel huisgemaakt. Tot slot nog een homemade haverkoekje (€1,50) als toetje.