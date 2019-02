Bezorgtest: de pizza's van Fiko zijn de prijs niet altijd waard

Waar bestellen we?

Italiaans restaurant Fiko, waar menig influencer met pizzapunten en pasta poseert, doet ook aan bezorging. De prijzen liggen hoog, mijn verwachtingen dus ook.



Dure pizza's, dus?

De goedkoopste, de margherita, kost hier €11. Maar de prijzen lopen snel op, met als klapper €19,50 voor een truffelpizza. Dat is me iets te gortig, dus ik ga ertussenin zitten en bestel een diavola (met twee soorten salami, €15,50) en een terrona (met burrata, aubergine en zongedroogde tomaatjes, €18,50).



Da's aan de prijs.

Er is zelfs mogelijkheid tot meer beleg, met een flink prijskaartje. Extra parmaham kost bijvoorbeeld €4,50, wat rucola erbij: €1,50. Ook kun je kiezen voor 'black carbon'-deeg als bodem, voor 2 euro meer. Goed staal­tje cross-selling, maar ik vind het niet appetijtelijk. Alsof de pizza te lang in de steenoven heeft gezeten. De bezorgpizza's kosten overigens iets meer dan die in de zaak.



Wil je nog iets anders proeven?

De polpette della nonna: gehaktballetjes in tomatensaus met parmezaanse kaas. Het liefst had ik een dessert besteld, maar beide opties - tiramisu en cheese­cake met Nutella - zijn uitverkocht. De fles Dom Pérignon Vintage à €275 laat ik ook maar links liggen.