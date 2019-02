Bezorgmaaltijden van de Appie: niet spannend, wel zout

Restaurant Allerhande Kookt

Open ma-zo van 17.00 tot 21.00 uur

Bestellen via Thuisbezorgd.nl en Deliveroo

Prijs €25 voor twee maaltijden en een flammkuchen

Aanrader Erg goede prijs-kwaliteitverhouding. Niet spannend, maar wel lekker (en een tikje zout) © Monique van Loon

Karren maar!

Na een half uur wordt alles bezorgd. De doosjes zijn mooi en van stevig, biologisch afbreekbaar materiaal. Het zijn tevens flinke porties: beide gerechten wegen ruim een halve kilo en uit de flammkuchen haal je acht goede stukken. Leuk dat van elk gerecht een receptkaart wordt bijgevoegd, zodat je de gerechten kunt ­namaken.



Hoe smaakt het?

De hutspot is erg lekker, al is het jammer dat de stamp niet gemengd is: nu heb je een bodem van puree met daarop wortel en ui. Dan maar zelf stampen. De puree, van aardappel en knolselderij, is heerlijk romig. Ik vind het een mooie vondst dat de klassieke spekjes zijn vervangen door chorizo. Wel is het geheel wat zout.



En de rendang en flammkuchen?

Het is weinig rendang en veel groenten, maar dat lijkt een bewuste keuze. Het vlees had echter wel wat langer gestoofd mogen worden, want het mist nu de authentieke Indonesische smaken. Het is allemaal wat vlak, en tegelijk erg zout. De basmatirijst en de snijbonen zijn oké.

De flammkuchen is helemaal naar wens: krokant en de balans tussen het zout van de gruyère en het spek en het zoetige van de ui is in balans. Daar lust ik er nog wel een van.



Lees ook onze andere bezorgtesten, zoals over de meest krokante fried chicken van Amsterdam.