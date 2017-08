Bezoek deze (semi-)onbewoonde eilandjes nabij Amsterdam

Pampus

Tussen 1887 en 1895 werd Pampus aangelegd door de minister van Oorlog om Amsterdam te beschermen tegen kwalijke lieden van buitenaf. Het fort is nooit echt nodig geweest, maar is vandaag de dag nog wel te bezoeken.



Vanaf Muiden is het met de veerdienst ongeveer 25 minuten varen. Ook vertrekt er in de zomer een boot vanaf IJburg die je in een kwartier naar het eilandje brengt. Wil je met je eigen boot voor Pampus liggen? Meld je dan na aankomst in de haven bij de fortwachter, die geeft je een plekje om aan te meren.



Meer informatie is te vinden op www.pampus.nl (op maandagen is het eiland gesloten)