Beyoncé en Jay-Z houden Arena moeiteloos in hun greep

Intimiderend charisma

Het charisma van Beyoncé is bijna intimiderend, haar energie op het podium ongeëvenaard.

De show in de Arena is niet minder dan overrompelend. Met name de eerste anderhalf uur krijgt het publiek geen seconde rust: iedere loepzuiver gezongen noot van Beyoncé is een climax, elke rap van Jay-Z is vlijmscherp.



Het charisma van Beyoncé is bijna intimiderend, haar energie op het podium ongeëvenaard. Elke twintig minuten toont ze haar machtige dijen en majestueuze derrière weer in een nieuw pakje, dansend alsof het de laatste dag op aarde is. Jay-Z vormt in zijn doublebreasted pakken en suave shirts het ontspannen tegenwicht.



Het regent hits en de energie is onverminderd hoog, maar daardoor snakt het publiek na een tijd wel naar een moment waarop gas terug wordt genomen. Wat ook niet helpt is de belabberde akoestiek, waardoor de zware bassen waar hun muziek op leunt totaal verzuipen en transformeren tot een permanent gebrom.



Bloedmooi

Het welkome rustpunt komt pas in het laatste uur, dat ook meteen het sterkste deel van de show is. Beyoncé's ballad Resentment is bloedmooi en Jay-Z krijgt de Arena muisstil met 'The story of OJ', een van zijn meest geëngageerde nummers.



De finale die volgt toont waarom de Carters met recht het koningskoppel van de popmuziek worden genoemd. Uiteraard komt het alweer 15 (!) jaar oude Crazy in Love voorbij, gaan alle registers open bij Freedom en dan, tegen elf uur alweer, volgt die ene lieve kus op het podium. Een intiem moment na een avond vol bombast. Al is die kus, zo weten we van de reeks concerten die de Carters de afgelopen weken gaven, ook gewoon een vast onderdeel van die show.



Lees ook: Jay Z en Beyoncé na Louvreclip nu in Amsterdam