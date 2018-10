Benders en Metropole Orkest trappen ADE af

ADE-Award voor Gert van Veen

In de platenzaak Mary Go Wild aan de Zeedijk is vanmiddag de ADE-Award uitgereikt aan Gert van Veen. Hij krijgt de prijs voor zijn inzet voor de Nederlandse dance-scene en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het Amsterdam Dance Event.



De journalist en muzikant schreef in 1988 het eerste grote krantenartikel in de Volkskrant over house-muziek waarin hij een grote toekomst voorspelde voor deze nieuwe vorm van muziek. Hij begon ook de dancegroep Quazar en startte de clubavond Welcome to the future. Hij was directeur van de club Studio 80 en had een grote bijdrage aan het tot stand komen ADE.



Het is de tweede keer dat de ADE-award is uitgereikt. “Ik twijfelde er niet aan in 1988. Dit is de toekomst,” aldus Van Veen in zijn dankwoord. “Collega’s vonden het niks maar ik wist het zeker dat iedereen overtuigd zou worden in de jaren daarop.”