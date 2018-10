Belgische film Girl besproken in Het Ketelhuis

Belgische film Girl, over transgender ballerina Lara, wordt alom bejubeld en door Het Parool omschreven als prachtig. De film is woensdag 31 oktober het onderwerp van discussieavond Hoe lees ik een film? Organisator Lidewijde Paris (56) legt uit.



Films analyseren is populair: Martin Koolhoven geeft elke vrijdagavond filmles op tv en eerder deze maand werd voor het eerst de Filmleraar van het jaar gekozen.

"Maar ik kijk niet naar de filmtechniek of verwijs niet naar de filmhistorie, ik benader films vanuit de literatuur. Ik kom uit de uitgeverij, en schreef in 2016 het boek Hoe lees ik, daarom heet deze reeks ook Hoe lees ik een film. Mijn insteek is: wat kan je uit een film halen wanneer je er als lezer, met je boekenhoofd, naar kijkt?"



U begon de Lees!ambassade om mensen aan het lezen te krijgen. Is het dan niet raar om ze naar de bioscoop te lokken?

"Ik wil mensen niet zozeer aan het lezen krijgen, ik wil graag het literaire lezen bevorderen, dat mensen zien hoe slim iets in elkaar zit. Dat doe ik ook met films, op een toegankelijke en bijna schoolse manier, met gebruik van een flip-over."



Vorige maand behandelde u Niemand in de stad, een boekverfilming. Girl is niet gebaseerd op een boek. Dat hoeft dus niet?

"Bij voorkeur niet, want dan ga je de film met het boek vergelijken. Het gaat erom dat we met een schoon hoofd naar de film kijken. Het publiek is ook heel gevarieerd. Bij Niemand in de stad varieerde het van studenten van 20 jaar tot zeventigers."



Het is vanavond Halloween. Heeft u ook overwogen om die film te vertonen of laat u genrefilms liever aan Martin Koolhoven over?

"Ik bepaal niet welke film er wordt behandeld, dat doet het Ketelhuis. Maar over elke film is wel iets interessants te vertellen, zeker over Girl, want dat is geen gemakkelijke film."



Hoe lees ik een film?

Woensdag 31 oktober (19.00)

Het Ketelhuis