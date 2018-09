Bekendmaking nummer 1 dj van de wereld tijdens AMF

Muziekfilms in Lab111

In Lab111 kun je ADE op een relaxte manier ondergaan. Niet op de dansvloer, maar in een bioscoopstoel. Het filmhuis draait een aantal muziekfilms, waaronder Control van Anton Corbijn over het leven van Joy Division-zanger Ian Curtis.



In Era Of Dance: The Story Of Soviet Techno Revolution wordt ingezoomd op de rol van Indulis Bilzens. Grondlegger van de ravecultuur in Duitsland, en de man die ervoor zorgde dat techno ook aan de andere kant van het ijzeren gordijn groot werd.



Een film waarbij je moeilijk stil kunt blijven zitten is Bruk Out! waarin zes uitgesproken vrouwen worden gevolgd die meedoen aan 's werelds grootste Dancehall Queen-wedstrijd.